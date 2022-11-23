У Германии начинаются проблемы с поставками оружия за границу
2022-11-23 02:04
Глава Минобороны Германии Кристина Ламбрехт заявила, что у Германия практически достигла предела возможностей по поставкам оружия за рубеж.
По ее словам, страна сейчас находится на границе того, что она может отдать.
Ламбрехт напомнила, что Германия должна быть в состоянии защищать себя и обеспечивать оборону НАТО.
При это она уточнила, что в страну продолжают поступать просьбы о военной помощи, некоторые из них приходится отклонять.
Опубликовано: Светлана Репина
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