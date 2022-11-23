У Германии начинаются проблемы с поставками оружия за границу

Глава Минобороны Германии Кристина Ламбрехт заявила, что у Германия практически достигла предела возможностей по поставкам оружия за рубеж.

По ее словам, страна сейчас находится на границе того, что она может отдать.

Ламбрехт напомнила, что Германия должна быть в состоянии защищать себя и обеспечивать оборону НАТО.

При это она уточнила, что в страну продолжают поступать просьбы о военной помощи, некоторые из них приходится отклонять.