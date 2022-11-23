Минобороны Беларуси опровергло проведение скрытой мобилизации
2022-11-23 02:17
В Минобороны Беларуси утверждают, что все домыслы по поводу проведения скрытой мобилизации в стране являются дезинформацией.
В ведомстве уточняют, что с середины ноября до конца года проводится плановая сверка данных всех военнообязанных.
Для этого их вызывают на беседу в военкомат повесткой, по телефону или с помощью СМС.
Минобороны утверждает, что на сверку данных каждого военнообязанного уходит от 10 до 15 минут.
Опубликовано: Светлана Репина
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