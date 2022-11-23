Минобороны Беларуси опровергло проведение скрытой мобилизации

В Минобороны Беларуси утверждают, что все домыслы по поводу проведения скрытой мобилизации в стране являются дезинформацией.

В ведомстве уточняют, что с середины ноября до конца года проводится плановая сверка данных всех военнообязанных.

Для этого их вызывают на беседу в военкомат повесткой, по телефону или с помощью СМС.

Минобороны утверждает, что на сверку данных каждого военнообязанного уходит от 10 до 15 минут.