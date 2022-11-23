Регина Тодоренко проиграла в суде дело на 8 миллионов писательнице Дарине Мишиной
Мишина решила, что Регина воспользовалась ее наработками и хочет выдать за свои, а телеведущая обиделась и обратилась в суд.
Желание телеведущей Регины Тодоренко написать книгу для детей вылилось в скандал. Помогавшая звезде воплотить мечту в реальность писательница возмутилась сотрудничеством с нею, сообщает СтарХит.
Дарина Мишина решила, что Регина воспользовалась ее наработками и хочет выдать за свои.
«Мы должны были заключить договор, но тут такое… Я безумно расстроилась, подумала, что они решили отказаться от этой идеи. Однако сегодня в соцсетях Регины увидела, что она все-таки работает над книгой. Боюсь, ее основой станет моя идея, мои герои, ведь я отдавала ей все свои наработки», — сетовала писательница.
Это разозлило Тодоренко, и она решила ответить писательнице из Петербурга иском. Телеведущая заявила, что Мишина ее оклеветала и потребовала с нее 8 миллионов рублей.
Но Останкинский районный суд отказал Тодоренко в удовлетворении иска против Мишиной, сообщает официальный портал общей юрисдикции Москвы.
Стороны решение суда не комментировали. Ранее представитель Регины заявлял, что уверен в виновности Мишиной.
Опубликовано: Светлана Гаврусева
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