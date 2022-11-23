Минобороны Тайваня сообщило о приближении самолетов и кораблей Китая

Министерство обороны Тайваня зафиксировало о приближении боевых кораблей и самолетов Китая.

Министерство обороны Тайваня сообщило о появлении в непосредственной близости от острова четырех кораблей, двух истребителей и вертолета народно-освободительной армии Китая.

"В 6.00 вокруг Тайваня обнаружено четыре боевых корабля и трех летательных аппарата НОАК", - говорится в публикации в Twitter.

В ответ на агрессивные действия Тайвань поднял в воздух боевые самолеты и развернул зенитные установки.