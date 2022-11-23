Минобороны Тайваня сообщило о приближении самолетов и кораблей Китая
2022-11-23 08:08
Министерство обороны Тайваня зафиксировало о приближении боевых кораблей и самолетов Китая.
Министерство обороны Тайваня сообщило о появлении в непосредственной близости от острова четырех кораблей, двух истребителей и вертолета народно-освободительной армии Китая.
"В 6.00 вокруг Тайваня обнаружено четыре боевых корабля и трех летательных аппарата НОАК", - говорится в публикации в Twitter.
В ответ на агрессивные действия Тайвань поднял в воздух боевые самолеты и развернул зенитные установки.
Опубликовано: Максим Алексеев
«Манчестер Юнайтед» расторг контракт с Криштиану Роналду по взаимному согласию
Зеленский объявил об открытии «пунктов несокрушимости» по всей Украине
Сборная Аргентины по футболу проиграла Саудовской Аравии на ЧМ в Катаре
В штате Вирджиния стрелок убил нескольких посетителей в супермаркете Walmart
Bloomberg: вслед за Украиной электричество будет отключаться в Германии и Франции