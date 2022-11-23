Армия Чехии начала подготовку к крупномасштабной войне НАТО с Россией

Начальник Генштаба Вооруженных сил Чехии подчеркнул, что "надежда — это не стратегия", добавив, что в случае открытого конфликта между НАТО и Россией страна с первой минуты будет его активным участником, пишет Denik.cz.

По словам генерала Карела Рехки, чешская армия должна готовиться к войне.

"Чешская армия должна сохранить свой опыт военных антитеррористических операций, но прежде всего она должна готовиться к крупномасштабной войне", - заявил во вторник, 22 ноября начальник Генштаба Чехии Карел Рехка в ходе ежегодного брифинга командования вооруженных сил с участием президента, премьер-министра и министра обороны.

Он добавил, что "постоянный мир — это утопия, а реальность — конфликт на границе с НАТО" и прокомментировал проведение Россией СВО в Украине.

"Наши западные общества не хотели этого видеть, а те, кто это видел, не хотели этого слышать. Мы надеялись, что все успокоится, но надежда — это не стратегия. Генерал Карел Рехка заявил, что крупнейшее перевооружение армии в истории страны уже не желание, а необходимость", — сказал он.

Начальник Генштаба заверил, что в случае открытого конфликта между Россией и НАТО Чехия с первой минуты будет его активным участником.