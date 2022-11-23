Эксперты назвали рецепт удобрения для алоэ, составляющие для которого есть у каждого

Это растение нуждается в качественном субстрате, на котором можно сэкономить, приготовив его своими руками.

В принципе, можно купить готовые удобрения для суккулентов, но можно приготовить самим. Причем из компонентов, которые ничего не стоят.

К примеру, использовать высушенную чайную заварку или молотый кофе - это считается классикой подкормок домашних цветов. Средства на самом деле действенные, но нужно быть осторожным: в горшках с заваркой могут появиться мошки, а кофе - заплесневеть.

Один из вариантов избежать таких побочных эффектов - просто заварить повторно чай-кофе и полить этой водой растение.

Суккуленты также будут очень рады, если их полить водой, где варилось мясо. Такую воду можно использовать как в неразбавленном виде, так и в разбавленном. В этом случае единственным побочным явлением может стать не очень приятный запах, но он выветривается.

Третий вариант - витаминный. К примеру, - использование содержимого старых ампул витаминов группы В. Одну ампулу можно растворить в 1 л воды и полить алоэ раз-два в месяц. Усилить действие такой витаминной воды поможет ампула глюкозы. С глюкозой подкармливать растения не чаще, чем раз в полтора месяца.

Все эти подкормки можно чередовать.