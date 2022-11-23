Зеленский объявил об открытии «пунктов несокрушимости» по всей Украине
2022-11-23 09:20
Президент Украины объявил об открытии более четырех тысяч «пунктов несокрушимости» по всей стране.
Президент Украины Владимир Зеленский объявил о развертывании свыше четырех тысяч пунктов оказания экстренной базовой помощи (пунктов несокрушимости), на случай длительного отключения электричества, по всей стране.
"Разворачиваем наш новый проект по всей стране "пункты несокрушимости", - написал он в своем Telegram-канале.
Пункты будут работать в бесплатном, круглосуточном режиме во всех областных и районных населенных пунктах. Там есть вода, свет, мобильная связь, интернет.
Опубликовано: Максим Алексеев
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Зеленский объявил об открытии «пунктов несокрушимости» по всей Украине
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