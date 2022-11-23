FT: страны Евросоюза в ужасе от планов Брюсселя установить потолок цен на российский газ

Издание Financial Times со ссылкой на информированные источники в дипломатических кругах сообщает, что среди стран ЕС растет недовольство намерениями руководства блока по установке потолка цен на российский газ.

По мнению источников, потолок цен не только не решит проблем Европы с топливом, но и приведет к опасным для рынка последствиям. Кроме того, даже представители государств, изначально поддержавших ограничения, посчитали обнародованный ранее план неудачным.

Несколько дипломатов из государств Евросоюза, поддерживающих ограничение цены, заявили журналистам Financial Times, что она чрезмерно высока для их правительств. Один высокопоставленный европейский дипломат заявил, что установление более высокой цены, чем 250 евро за МВт/ч, — «это просто еще один способ убить ограничение».

Опрошенные изданием эксперты также выразили крайнее недовольство планами Брюсселя. Кроме этого, против любого ограничения цен выступила и Европейская энергетическая биржа ICE, заявив, что это лишь дестабилизирует рынок.