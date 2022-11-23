Врачи объяснили, почему осенью все время клонит в сон и что можно с этим сделать
Сонное состояние, хандра и апатия в осенний период вполне объяснимы с научной точки зрения. Все дело в поврежденных ДНК, отсутствии солнца и мелатонине.
Повреждение ДНК
Ученые израильского университета Бар-Илана установили: на сон начинает тянуть, когда в организме накапливается много порвжденных ДНК.
Причины для этого разные: влияние ультрафиолета, окислительный стресс, активность нейронов, повышенный радиоактивный фон, нарушение работы ферментов.
Когда число повреждений ДНК доходит до некоего критического уровня, возникает сонливость. И это не просто так: сон помогает восстанавливать "испорченные" участки ДНК.
Мелатонин
В осенний период ситуация усугубляется холодом и нехваткой солнечного света.
Кардиолог Скандинавского Центра Здоровья Наталья Гаврилова:
«При падении атмосферного давления в организме часто понижается артериальное давление, снижается приток крови к органам, в том числе к головному мозгу, что сказывается на работе нейронов, и, как следствие, развивается сонливость. Осенью, как правило, пасмурно, а отсутствие солнца влияет на выработку «ночного гормона» – мелатонина. Происходит нарушение наших биологических часов, и мы хотим спать»
Мелатонин вырабатывается в темноте, поэтому осенью при уменьшении светового дня концентрация гормона сна в крови повышается.
Гормон счастья
Чтобы в организме вырабатывался мелатонин нужна аминокислота - триптофан. Она же не обходима для синтеза сератонина - гормона счастья.
Так как осенью полным ходом идет выработка мелатонина, концентрация сератонина уменьшается в разы. То есть настроение в хмурый осенний день оставляет желать лучшего.
Победить хандру и депрессию помогут продукты, содержащие триптофан: индейка, сыр, орехи.
Авитаминоз
Осенью катастрофически не хватает витаминов. Это еще одна причина постоянной сонливости и апатии. Почему так происходит?
Врач-эндокринолог Инвитро Светлана Шокур:
«Например, повышенная выработка мелатонина приводит к тому, что температура тела понижается. Нам хочется больше есть сладкого, жирного, так как организм хочет согреться. Это приводит к тому, что витамины и минералы быстро расходуются»
Проблемы со здоровьем
Сонливость, быстрая утомляемость могут указывать на вялотекущий скрытый воспалительный процесс или на обострение хронической болезни.
Вот почему постить врача в таком состоянии будет совсем не лишним.
Солнечный витамин
И наконец, постоянное желание вздремнуть и плохое настроение могут быть связаны с дефицитом витамина Д.
Это тоже можно проверить в поликлинике и при необходимости восполнить недостающий элемент приемом препаратов.
Полезные советы
На закуску парочка простых советов от специалистов: чувствовать себя бодрым осенью и зимой помогут регулярные занятия спортом, нормальный режим сна, проветривание комнаты - поможет избежать гипоксии.
Опубликовано: Храмова Оксана
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