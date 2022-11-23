Захарова предложила СБУ провести обыски в бункере у Зеленского
2022-11-23 12:47
Представитель МИД РФ Мария Захарова предложила агентам СБУ провести обыски в бункере президента Украины Владимира Зеленского после Киево-Печерской лавры.
23 ноября официальный представитель Министерства иностранных дел Российской Федерации Мария Захарова в личном Telegram-канале прокомментировала результаты обысков Службы безопасности Украины в Киево-Печерской лавре.
Захарова предложила украинским спецслужбам провести обыски в бункере действующего президента Украины Владимира Зеленского, допустив, что с обнаруженными там предметами не сравнятся найденные в Киево-Печерской лавре «пророссийская литература и миллионы наличных».
Опубликовано: Диана Мудреченко
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