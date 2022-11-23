Захарова: в ООН боятся осудить расстрел военнопленных РФ бойцами ВСУ

Мария Захарова утверждает, что представители ООН отказываются давать объективную оценку факту расстрела российских военнопленных украинскими солдатами.

23 ноября официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова сообщила, что представители секретариата Организации объединённых наций не хотят предоставлять беспристрастную оценку видеозаписи, на которой солдаты вооружённых сил Украины расстреливают свыше десяти безоружных российских военнопленных.

По мнению Захаровой, сотрудники ООН должны определиться с тем, способны ли они объективно оценивать происходящее или же деятельность организации ангажирована и направлена на поддержку фаворитов в российско-украинском конфликте.