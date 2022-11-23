СМИ: ВСУ и «Кракен» расстреляли мирных жителей Малой Рогани за связи с РФ
2022-11-23 13:18
Российские военкоры утверждают, что украинские войска произвели массовую казнь мирного населения в городе Малая Рогань Харьковской области.
Днём среды ряд российских военных корреспондентов со ссылкой на информаторов с поля боя экстренно сообщили о том, что солдаты вооружённых сил Украины и бойцы украинского националистического батальона "Кракен" расстреляли неуточнённое число мирных граждан в населённом пункте Малая Рогань Харьковской области.
По данным СМИ, причиной массового убийства мирного населения в Малой Рогани является тот факт, что ВСУ подозревало убитых в сотрудничестве с российскими войсками и правительством.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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