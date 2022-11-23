ВСУ обстреляли село Устинка Белгородского района, повредив ЛЭП
2022-11-23 13:49
Белгородский губернатор Вячеслав Гладков сообщил, что из-за обстрела ВСУ села Устинка обесточены несколько населённых пунктов.
В среду после полудня, 23 ноября 2022 года, губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своём официальном Telegram-канале сообщил, что украинские бойцы открыли огонь по селу Устинка.
Гладков добавил, что в результате обстрела со стороны Украины села в Белгородском районе повреждён один частный жилой дом и линии электропередачи, что стало причиной обесточивания не только Устинки, но и населённых пунктов Лозовое и Нечаевка.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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