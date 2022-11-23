ВСУ обстреляли село Устинка Белгородского района, повредив ЛЭП

Белгородский губернатор Вячеслав Гладков сообщил, что из-за обстрела ВСУ села Устинка обесточены несколько населённых пунктов.

В среду после полудня, 23 ноября 2022 года, губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своём официальном Telegram-канале сообщил, что украинские бойцы открыли огонь по селу Устинка.

Гладков добавил, что в результате обстрела со стороны Украины села в Белгородском районе повреждён один частный жилой дом и линии электропередачи, что стало причиной обесточивания не только Устинки, но и населённых пунктов Лозовое и Нечаевка.