Минобороны РФ: Москва и НАТО не вели переговоры о безопасности в Чёрном море

Министерство обороны России опровергло слухи о новых переговорах между РФ и Североатлантическим альянсом.

23 ноября Министерство обороны России обнародовало пресс-релиз, в котором опровергло слухи о том, что глава Генерального штаба армии РФ Валерий Герасимов и сотрудник военного комитета штабов армий НАТО Роб Бауэр недавно провели тайные переговоры о безопасном взаимодействии Москвы с Североатлантическим альянсом в акватории Чёрного моря.

По данным Минобороны России, распространённая западными журналистами новость о скрытых переговорах между Москвой и НАТО является спекуляцией, поскольку РФ и Североатлантический альянс не имеют никаких непрерывных контактов.