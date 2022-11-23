Минобороны РФ: Москва и НАТО не вели переговоры о безопасности в Чёрном море
2022-11-23 14:29
Министерство обороны России опровергло слухи о новых переговорах между РФ и Североатлантическим альянсом.
23 ноября Министерство обороны России обнародовало пресс-релиз, в котором опровергло слухи о том, что глава Генерального штаба армии РФ Валерий Герасимов и сотрудник военного комитета штабов армий НАТО Роб Бауэр недавно провели тайные переговоры о безопасном взаимодействии Москвы с Североатлантическим альянсом в акватории Чёрного моря.
По данным Минобороны России, распространённая западными журналистами новость о скрытых переговорах между Москвой и НАТО является спекуляцией, поскольку РФ и Североатлантический альянс не имеют никаких непрерывных контактов.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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