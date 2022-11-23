Глава ДНР Пушилин заявил об обмене пленными с Украиной по формуле «35 на 35»

Врио главы ДНР Денис Пушилн заявил, что сегодня проходит очередной обмен военнопленными с Украиной по формуле «35 на 35».

В среду, 23 ноября 2022 года, временно исполняющий обязанности главы ДНР Денис Пушилин в официальном Telegram-канале сообщил об очередном обмене пленёнными солдатами между Россией и Украиной.

Пушилин уточнил, что обмен пленными пройдёт по формуле «35 на 35» в результате которого в ДНР вернётся четыре солдата, в ЛНР – два, в то время как киевскому режиму передадут в основном бойцов ВСУ.