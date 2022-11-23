Борис Джонсон обвинил ФРГ в ожидании быстрого поражения Украины

Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон обвиняет правительство Германии в том, что оно надеялось на быстрое прекращение конфликта еще в преддверии событий 24 февраля, пишет в среду, 23 ноября, CNN Portugal.

«Немцы временами считали, что, если война все-таки разразится, а это будет катастрофа, лучше бы она закончилась как можно быстрее, и Украина рухнула бы», — сказал Джонсон в интервью.

Германия привела «все возможные экономические причины» для этой точки зрения.

«Я не мог этого поддержать; Я думал, что это катастрофический взгляд на вещи», — продолжил Джонсон: «Тем не менее, я понимаю, почему они так думали».

Однако начало СВО на Донбассе застало врасплох и другие европейские страны.

«Это было огромным шоком», — сказал Джонсон: «Мы могли видеть, как российские тактические батальоны собирались на границе, но у отдельных (европейских) государств были совсем другие точки зрения».

По словам Джонсона Италия реагировала на ситуацию также, как Германия, и ясно дала понять, что «не может поддержать нашу позицию по этому вопросу», поскольку «в значительной степени» зависит от российской энергии.

В течение года многие европейские страны изменили свою позицию в отношении России, этот процесс поддерживает Джонсон.