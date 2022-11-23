Совет Республики одобрил закон об амнистии в связи с Днем народного единства
Законопроект об амнистии был одобрен по поручению президента в Палате Представителей Национального собрания РБ.
10 ноября депутаты Палаты Представителей Национального собрания Республики Беларусь приняли во втором чтении законопроект об амнистии в двух чтения. Предоставлен же он был парламентариям месяц назад по поручению Александра Лукашенко.
Представлял законопроект руководитель МВД Иван Кубраков. Заместитель министра МВД Александр Казакевич заявил, что под закон попадет 8,5 тысяч человек, отбывающих наказания в исправительных учреждениях. Планируется, что 4,5 тысячи из них будут освобождены досрочно, а еще 4 тысячам будет сокращен срок на один год.
Применяться закон об амнистии будет к заключенным, которые получают положительную характеристику по месту отбывания наказания, и, если они возместили ущерб, причиненный совершенным преступлением. Не коснется амнистия лиц, осужденных по статьям за тяжкие преступления.
Опубликовано: Эльза Ли
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