Украинцы получат доступ к графикам падения ракет из России в Телеграме, исходя из спутниковых данных
О том, что украинцев будут информировать о времени прилета российских ракет сообщили корреспонденты «Российской газеты».
Исходя из данных, полученных со спутника о запуске российских ракет по украинской территории, для украинских граждан будет публиковаться в открытом доступе информация, касательно времени прилета вооружений.
Такая подборка осуществлена для нескольких крупных городов страны. Это Киев, Хмельницкий, Николаев, Бердичев, Днепр, Житомир, Одесса, Львов и Кривой Рог. С небольшими отклонениями это середина дня примерно с 13 до 15 часов.
23 ноября в украинской столице уже была объявлена воздушная тревога, после чего прогремело два взрыва на территории города, что послужило причиной отключения в ряде районов воды и света.
Опубликовано: Эльза Ли
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