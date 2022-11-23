Мошеннический «Дом у моря» в Севастополе стоил участникам долевого строительства потери миллионов рублей
На 82 миллиона долларов обогатились мошенники за счет доверчивых дольщиков в Севастополе, на мошенников возбуждены уголовные дела, их имущество арестовано.
Трое мошенников создали жилищно-строительный кооператив Дом у моря в Севастополе. Они предлагали поучаствовать в долевом строительстве многоквартирного дома по улице Гавена, 7. Выполнять свои обязательства они не собирались.
С целью привлечения потенциальных дольщиков мошенники организовали массированную рекламную кампанию в Интернете, а также привлекали к информированию о деятельности мошеннического ЖСК ничего не подозревающих риэлторов. Оформлением же фиктивных документов занимались в городских офисных помещениях.
У аферистов не было права собственности на участок земли, проектной документации и разрешительных документов на строительство. Всего в период 2016-2019 годов пострадавшими оказалось 63 дольщика и 12 человек внесших деньги из материнского капитала в Дом у моря. Совокупный ущерб составил более 82 миллионов рублей.
Опубликовано: Эльза Ли
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