Российский дипломат Мария Захарова предложила признать Европейский парламент «спонсором идиотизма».

В среду, 23 ноября, официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова в личном Telegram-канале прокомментировала одобрение Европарламентом резолюции о признании России государством-спонсором терроризма.

Захарова предложила в ответ на данную юридически не обязывающую резолюцию признать Европейский парламент «спонсором идиотизма», что по мнению российского дипломата полностью отражало суть данной структуры ЕС.