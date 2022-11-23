Захарова предложила признать Европейский парламент «спонсором идиотизма»
2022-11-23 17:40
Российский дипломат Мария Захарова предложила признать Европейский парламент «спонсором идиотизма».
В среду, 23 ноября, официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова в личном Telegram-канале прокомментировала одобрение Европарламентом резолюции о признании России государством-спонсором терроризма.
Захарова предложила в ответ на данную юридически не обязывающую резолюцию признать Европейский парламент «спонсором идиотизма», что по мнению российского дипломата полностью отражало суть данной структуры ЕС.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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