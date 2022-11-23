Минобороны РФ: 35 российских солдат вернулись из украинского плена

В Минобороны РФ сообщили о возвращении на Родину из украинского плена 35 российских солдат.

23 ноября пресс-служба Министерства обороны Российской Федерации заявила, что в результате успешных переговоров с киевским режимом из плена возвращены 35 служащих армии России.

Отмечается, что освобождённые из украинского плена российские военнослужащие будут доставлены самолётами ВКС России в Москву для лечения и реабилитации в медицинских учреждениях оборонного ведомства.