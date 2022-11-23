Вынужденная мера: энергоблоки Хмельницкой АЭС остаются без электроснабжения
Вся Хмельницкая атомная электростанция отключена от энергосистемы: об этом сообщил сегодня глава военной администрации Сергей Гармалий.
Глава военной администрации района Сергей Гармалий 23 ноября объявил, что Хмельницкую АЭС было принято решение отключить от энергопитания. Приостановлена подача электричества и на Южно-Украинской АЭС. Отключения пришлось производить в экстренном.
Ровенская атомная электростанция пока продолжает работать, но в аварийном режиме. Связаны такие меры с перебоями в поставках электроэнергии по всей стране. По сообщению премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля, по состоянию на 18 ноября энергосистема страны наполовину не функционирует.
Сегодня после ударов российских ракет по территории Украины полностью без электроэнергии оказалась Одесская область, а остальные испытывают сложности с подачей света и воды.
Опубликовано: Эльза Ли
Спыну: оседающий в Украине российский газ является резервом Молдавии
Что произойдет, если перестать есть хлеб: объясняет диетолог Татьяна Разумовская
Марлоу: ЦРУ будет вербовать россиян, недовольных спецоперацией
Мексиканские болельщики в Дохе использовали гомофобные кричалки в игре с Польшей: «кто не прыгает тот гей»
Спыну заявил, что осевший на Украине газ — это резервы Молдавии, которые будут оплачены