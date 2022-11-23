Президент федерации тенниса Польши Мирослав Скшипчинский обвиняется в сексуальных домогательствах к несовершеннолетним теннисисткам

Мирослав Скшипчинский обвиняется в сексуальных приставаниях к несовершеннолетним девушкам, а также в семейном абъюзе.

Теннисистки, которых курировал Мирослав Скшипчинский, заявляют, что президент федерации тенниса Польши неоднократно совершал в их отношении действия, которые можно расценить как сексуальные домогательства.

По словам девушек, имена которых по понятным причинам не разглашаются, Скшипчинский вызывал их к себе в кабинет под предлогом обсуждения спортивных вопросов, позволял сексистские замечания и без разрешения прикасался к груди и другим интимным местам.

Ситуацию усугубляет то, что жертвы утверждают, что на момент произошедшего им было не более четырнадцати лет. Также заявление об избиениях и абъюзе поступили от дочери Скшипчинского Эвелины и его бывшей жены и свекрови.