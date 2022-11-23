С начала следующего 2023 года ОДКБ возглавит казахское представительство в лице Имангали Тасмагамбетова
2022-11-23 20:22
Казахский представитель Имангали Тасмагамбетов станет новым генеральным секретарем ОДКБ со следующего 2023 года, сообщает пресс-служба казахского президента.
Начиная с 1 января 2023-го года на пост генерального секретаря ОДКБ заступит Имангали Тасмагамбетов, представитель Казахстана. Об этом стало известно накануне из официального источника, пресс-службы президента Казахстана.
В сообщении говорится, что назначение было произведено в плановом порядке сменяемости лидера ОДКБ от стран-участниц. Назначение было одобрено президентами государств. Возглавлять ОДКБ Тасмагамбетов будет в течение ближайших трех лет.
Опубликовано: Эльза Ли
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