Врачи рассказали, возможно ли умереть от укуса комара в лоб
Энтомолог из МГУ Вадим Марьинский предупредил о серьезной опасности кровососущих существ.
Уверены, что большая часть жителей планеты Земля вне зависимости от возраста недолюбливают насекомых. Инсектофобов в мире очень много, а после последних новостей, возможно, в их рядах прибавится.
Недавно британские СМИ сообщили: жительница Англии скончалась после укуса комара в лоб. Насекомое оказалось заражено смертельной инфекцией и убило 21-летнюю девушку-пилота. После пришли трагические известия из России — в Пермском крае 19-летний студент скончался после укуса клеща.
Комары вполне могут переносить на своем тельце опасные заболевания: лихорадки Денге, Зика, Инко, Тягиня, Хатанга, а также лихорадки Батаи, Синдбис и другие. Что касается несчастной девушки из Великобритании, то, по мнению экспертов, это был золотистый стафилококк.
Россиянам переживать не стоит — лихорадки преимущественно бывают в тропиках и субтропиках, а в нашей стране крайне редко встречаются единичные случаи. Более серьезную опасность представляет малярия, которая во всем мире является лидером среди смертоносных заболеваний, а в России еще полтора века назад была глобальной проблемой юга страны.
Кстати, вы знали, что количество комаров легко определить по погодным условиям? Личинки комаров развиваются в воде и полностью зависят от количества снега зимой, с какой скоростью он таял, как долго стояли лужи весной, было ли лето дождливым.
«Если лето сухое, то все весенние лужи высохнут, и новым партиям комаров просто негде будет развиваться. И к середине лета их будет совсем немного», — добавляет Марьинский.
Опубликовано: Ангелина Крент
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