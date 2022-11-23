Байден призвал ограничить владение оружием гражданскими после стрельбы в магазине в Вирджинии

После полученных сообщений о стрельбе в американском штате Вирджиния, Джо Байден призвал провести реформу поправки о владении оружием.

В своем обращении президент США Джо Байден заявил, что, несмотря на то, что он внес жесткие поправки в закон об оружии, по его словам самые жесткие за поколение, этой меры недостаточно для пресечения насилия в отношении граждан.

Байден подчеркнул, что правительство США должно и в дальнейшем действовать в ограничительном направлении, во избежание повторения трагедии, которая произошла в городе Чесапик в Вирджинии.

Напомним, стрелок-одиночка зашел в магазин Уолмарт, и открыл стрельбу вечером вторника. В результате погибло шесть человек и сам преступник. Президент осудил инцидент, и распорядился об оказании помощи семьям погибших и пострадавшим.