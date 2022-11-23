Лукашенко призвал Россию и Украину как можно скорее сесть за стол переговоров
Белорусский лидер Александр Лукашенко заявил, что нужно немедленно прекратить военное противостояние, и начать договариваться.
О необходимости как можно скорее прекратить военное противостояние, в котором каждый день гибнут невинные люди, и начать договариваться заявил белорусский президент Александр Лукашенко.
Он отметил, что вопрос заключается только в том, позволит ли коллективный Запад Украине вести переговоры о мире. По мнению Александра Лукашенко, происходящее между сторонами противостояния можно сравнить с несущимся торнадо, который грозит смести все на своем пути.
Дмитрий Песков в свою очередь отмечал, что мнения Украины относительно возможности переговорного процесса постоянно меняются, что мешает его запуску.
Опубликовано: Эльза Ли
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