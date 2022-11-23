Президент Молдовы Майя Санду заявила, что вина за отключение света в некоторых регионах страны лежит на России: вызван российский посол
2022-11-23 21:52
Президент Молдовы Майя Санду заявила, что из-за взрывов на территории Украины без света осталось несколько молдавских регионов.
Санду отметила в своих соцсетях, что именно действия России, связанные с запуском боевых ракет, привели к отключению электроэнергии в Молдове. И дополнила, что не может относиться с доверием к той стороне, которая лишает граждан ее страны доступа к электроэнергии.
Об отключениях света в некоторых регионах Молдовы, включая ее столицу Кишинев, заявлял вице-премьер Андрей Спыну.
Опубликовано: Эльза Ли
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