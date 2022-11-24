На ЗАЭС после обстрела ВСУ инспекторы МАГАТЭ провели замеры

«Росэнергоатом» сообщил, что инспекторы МАГАТЭ провели замеры на ЗАЭС после обстрела ВСУ, фон в норме.

В четверг утром представитель "Росэнергоатома" Дмитрий Шевченко сообщил РИА Новости, что представители МАГАТЭ после обстрела осмотрели повреждения территории ЗАЭС и провели дозиметрические замеры, приборы не показали отклонений фона от нормы.

Запорожская АЭС самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе и с марта она находится под охраной российских военных, но не смотря на это украинские военные продолжают регулярно обстреливать Энергодар и прилегающую к городу территорию Запорожской АЭС.