На ЗАЭС после обстрела ВСУ инспекторы МАГАТЭ провели замеры
2022-11-24 09:33
«Росэнергоатом» сообщил, что инспекторы МАГАТЭ провели замеры на ЗАЭС после обстрела ВСУ, фон в норме.
В четверг утром представитель "Росэнергоатома" Дмитрий Шевченко сообщил РИА Новости, что представители МАГАТЭ после обстрела осмотрели повреждения территории ЗАЭС и провели дозиметрические замеры, приборы не показали отклонений фона от нормы.
Запорожская АЭС самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе и с марта она находится под охраной российских военных, но не смотря на это украинские военные продолжают регулярно обстреливать Энергодар и прилегающую к городу территорию Запорожской АЭС.
Опубликовано: Елена Калиновская
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