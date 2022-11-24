В Хмельницке и области вновь ожидаются массовые отключения света
Глава областной военной администрации Сергей Гармалий предупредил жителей области, о высокой вероятности отключения света на всей территории области.
Сергей Гармалий опубликовал в своем Телеграм-канале обращение к жителям Хмельницкой области. В нем говорилось, что примерно с 10 утра по области будут произведены массовые отключения электроэнергии.
Гармалий попросил жителей позаботиться о том, чтобы зарядить свои смартфоны заблаговременно, и экономить свет, насколько это возможно.
Аварийные отключения электроэнергии стали вводиться в Украине после падения российских ракет накануне. Также были обесточены Хмельницкая, Ровенская и Южно-Украинская АЭС. Операторы сотовой связи были вынуждены начать работу от генераторов.
Опубликовано: Эльза Ли
-
-
-
Картункова поблагодарила Маслякова в его день рождения за то, что тот дал ей дорогу в жизнь
Звезда КВН Ольга Картункова поблагодарила Александра Маслякова за путевку в жизнь. Не забыла знаменитость поздравить ведущего "Клуба веселых и находчивых" с днем рождения, который тот отмечает 24 ноября.Подробнее...
Лукашенко: Украина будет полностью уничтожена из-за отказа от переговоров с РФ
Венгрия обещает оказать помощь Украине на 187 млн евро
Пашинян отказался подписать проект декларации Совета ОДКБ по помощи Армении
Минобороны РФ: удары армии России нарушили переброску резервов ВСУ
Марочко: Украина отказалась от наступления под Артемовском и Соледаром из-за плохой погоды