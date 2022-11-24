В Хмельницке и области вновь ожидаются массовые отключения света

Глава областной военной администрации Сергей Гармалий предупредил жителей области, о высокой вероятности отключения света на всей территории области.

Сергей Гармалий опубликовал в своем Телеграм-канале обращение к жителям Хмельницкой области. В нем говорилось, что примерно с 10 утра по области будут произведены массовые отключения электроэнергии.

Гармалий попросил жителей позаботиться о том, чтобы зарядить свои смартфоны заблаговременно, и экономить свет, насколько это возможно.

Аварийные отключения электроэнергии стали вводиться в Украине после падения российских ракет накануне. Также были обесточены Хмельницкая, Ровенская и Южно-Украинская АЭС. Операторы сотовой связи были вынуждены начать работу от генераторов.