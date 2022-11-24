МО РФ: массированный удар российских войск нарушил переброску резервов ВСУ

Минобороны сообщило, что массированный удар российских войск 23 ноября нарушил переброску резервов ВСУ.

В четверг днем Министерство обороны России сообщило, что 23 ноября был нанесен массированный удар по системе военного управления Украины и важным объектам энергетики, все назначенные цели были поражены.

Сообщается, что благодаря нанесенным ударам была прервана переброска железнодорожным транспортом украинских военных резервов, иностранных вооружений, военной техники и боеприпасов в районы боевых действий.

Минобороны подчеркнули, что ни каких ударов по Киеву не наносили, а все объявленные украинскими властями разрушения и жертвы среди мирного населения- это следствия работы украинских ПВО.