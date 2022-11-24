Россия перебрасывает крупные части элитного подразделения на Донбасс
2022-11-24 14:39
Россия перебросила значительную часть своих воздушно-десантных подразделений на восток Украины, сообщает Минобороны Британии со ссылкой на данные разведки.
Потенциальными областями применения являются оборонительные позиции в районе городов Сватово и Кременная в Луганской области.
Также в приоритете поддержка наступления российских войск на город Бахмут в Донецкой области.
По информации источника, подразделения воздушно-десантных частей были усилены мобилизованными резервистами.
Опубликовано: Тарас Медведев
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