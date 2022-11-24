Россия перебрасывает крупные части элитного подразделения на Донбасс

Картункова поблагодарила Маслякова в его день рождения за то, что тот дал ей дорогу в жизнь

Звезда КВН Ольга Картункова поблагодарила Александра Маслякова за путевку в жизнь. Не забыла знаменитость поздравить ведущего "Клуба веселых и находчивых" с днем рождения, который тот отмечает 24 ноября.

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