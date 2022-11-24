Минобороны РФ: удары армии России нарушили переброску резервов ВСУ
В Министерстве обороны России сообщили подробности массированного ракетного удара, нанесённого по украинской энергетической инфраструктуре.
24 ноября пресс-секретарь Министерства обороны России Игорь Конашенков сообщил, что днём ранее российские ракетные войска воздушного, морского и наземного базирования атаковали энергетическую инфраструктуре Украины, поразив все намеченные цели.
В то же время постоянный представитель России при Организации объединённых наций Василий Небензя заявил, что ракетные обстрелы РФ по украинской энергетической инфраструктуре являются закономерным ответом Москвы на поставки западных вооружений и боеприпасов украинским войскам.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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