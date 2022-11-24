Пятьдесят пленных ВСУ перешли на сторону России и сражаются за Донбасс

Издание ТАСС сообщило о переходе 50-ти украинских военнопленных на сторону ДНР в качестве нового батальона.

24 ноября журналисты газеты ТАСС со ссылкой на пресс-службу Генштаба Донецкой Народной республики сообщили о том, что в ДНР сформирован новый батальон, предназначенный для достижения целей спецоперации в Украине. Отличительной особенностью новой группировки является тот факт, что она полностью состоит из бывших украинских военнопленных, которые встали на сторону ДНР по своей воле.

По данным ТАСС, "украинский" батальон ДНР уже полностью укомплектован и готов к бою с противником, намереваясь в ближайшее время отправиться в зону спецоперации.