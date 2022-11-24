Пушилин: войска России успешно продвигаются на 3 направлениях в ДНР
2022-11-24 15:57
Глава ДНР Денис Пушилин утверждает, что российские войска осуществляют продвижения на трёх направлениях в республике.
Вечером 24 ноября временно исполняющий обязанности главы Донецкой Народной республики Денис Пушилин заявил, что вооружённые силы РФ успешно продвигаются на Авдеевском, Угледарском и Марьинском направлениях ДНР, заставляя солдат украинской армии отступать на ранее занятые рубежи.
При этом Пушилин признаёт, что бойцы ВСУ дислоцируются слишком близко к городам в республике, из-за чего способны обстреливать такие населённые пункты как Горловка, Ясиноватая и Донецк.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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