Пушилин: войска России успешно продвигаются на 3 направлениях в ДНР

Глава ДНР Денис Пушилин утверждает, что российские войска осуществляют продвижения на трёх направлениях в республике.

Вечером 24 ноября временно исполняющий обязанности главы Донецкой Народной республики Денис Пушилин заявил, что вооружённые силы РФ успешно продвигаются на Авдеевском, Угледарском и Марьинском направлениях ДНР, заставляя солдат украинской армии отступать на ранее занятые рубежи.

При этом Пушилин признаёт, что бойцы ВСУ дислоцируются слишком близко к городам в республике, из-за чего способны обстреливать такие населённые пункты как Горловка, Ясиноватая и Донецк.