В российском Минфине не исключают введение ограничений на вывоз из страны драгметаллов физическими лицами

Министерство финансов России допускает возможность введения ограничений по вывозу драгоценных металлов физическими лицами.

Пресс-служба Министерства финансов РФ пояснила, что ограничения по вывозу драгоценных металлов из России могут коснуться в перспективе физических лиц, если их объем будет превышать допустимо разрешенный.

В ведомстве подчеркнули, что на данный момент ограничительные мероприятия по вывозу драгоценных металлов не являются предметом обсуждения на официальном уровне ни для юридических, ни для физических лиц.

В российском правительстве некоторое время назад было издано постановление о запрете вывоза лома и отходов драгметаллов сроком до конца февраля 2023 года.