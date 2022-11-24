Лукашенко в комментарии телеканалу «Звезда» заявил, что Киеву необходимо остановить вооруженный конфликт, иначе Украина исчезнет с карты мира

Александр Лукашенко заявил, что, если Киев не хочет полного уничтожения Украины, необходимо остановить кровопролитие.

Белорусский президент уверен, что судьба Украины сейчас в руках ее правительства. Если не остановить конфликт сейчас, высоки риски, что страну уже будет не спасти. Помимо того, что продолжат обрываться жизни людей, Украина может быть попросту уничтожена как государство.

Александр Лукашенко признает, что решиться на такой шаг Украине будет непросто, но это необходимо сделать во имя спасения страны и ее жителей.

По мнению Лукашенко, недалек тот час, когда сам украинский народ, измотанный военным противостоянием, будет толкать свое правительство к установлению переговорного процесса с Россией.