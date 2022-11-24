Врач перечислила признаки дефицита железа в организме

Многие представительницы прекрасного пола с возрастом все чаще сталкиваются с проблемой дефицита железа в организме.

Проблема сопровождается выпадением волос, ломкостью ногтей.

Также люди, которые страдают от нехватки этого элемента, могут жаловаться на головокружения и утомляемость.

Об этом рассказала доктор Екатерина Кашух, пишет издание «Известия».

В беседе с прессой она заметила, что дефицит железа нарушает нормальную физиологическую функцию крови и тканей (включая мышцы, мозг).

Тяжелые случаи приводят к развитию железодефицитной анемии.

Кашук рассказала, что необходимо в рацион добавлять определенные продукты, чтобы предотвратить развитие болезни. Она выделила, что в меню следует добавить шпинат, печень, мясо, курагу, яблоки и гранат.

При этом доктор отметила, что человеческий организм может впитать только 10 процентов от потребляемого железа.