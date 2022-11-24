Малькевич: ВСУ казнили как минимум 100 мирных жителей Херсона

Советник врио губернатора Херсонской области Александр Малькевич сообщил, что в Херсоне украинские военные казнили как минимум 100 мирных жителей.

По его словам, казни осуществлялись без суда и следствия. На данный момент известно примерно о 200 гражданах, пропавших без вести.

Ранее постпред РФ при ООН Василий Небензя говорил о массовых репрессиях ВСУ против мирных граждан.

О расстрелах пророссийских активистов в Херсоне сообщало РИА Новости.