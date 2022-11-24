Актриса Татьяна Васильева стала бабушкой в четвертый раз

У актрисы Татьяны Васильевой радостное событие в семье: у ее сына и невестки родилась девочка, которую назвали Саррой.

О том, что в семье Татьяны Васильевой ожидается пополнение стало известно в сентябре 2022 года. И вот внучка актрисы появилась на свет. Информацию обнародовал коллега актрисы Ефим Шифрин, заявив, что у новоиспеченной бабушки великолепное настроение. Актриса находится на гастролях в Тюмени.

Для сына актрисы Филиппа Васильева девочка, которую назвали Саррой, четвертый ребенок. Вместе с женой Анастасией Бегуновой у них уже есть еще одна общая дочь, шестилетняя Мирра, а от первого брака у Филиппа растут два сына Григорий и Иван.

Мальчики проживают постоянно в Германии со своей мамой, но при возможности обязательно навещают отца в Москве.