В Евросоюзе сожалеют о принятии в России законов об иноагентах и ЛГБТ

APS
2022-11-25 01:23

Внешнеполитическая служба Евросоюза опубликовала комментарий по поводу принятия в России законов об иноагентах и ЛГБТ.

В сообщении сказано, что ЕС сожалеет об этом и выражает солидарность гражданам РФ, которых лишают прав человека.

В Евросоюзе отмечают, что такие законы способствуют разжиганию гомофобии, подавлению альтернативного дискурса.

Госдума России приняла законопроект, предусматривающий огромные штрафы за пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений, смены пола, педофилии.

Опубликовано: Светлана Репина