В Евросоюзе сожалеют о принятии в России законов об иноагентах и ЛГБТ
2022-11-25 01:23
Внешнеполитическая служба Евросоюза опубликовала комментарий по поводу принятия в России законов об иноагентах и ЛГБТ.
В сообщении сказано, что ЕС сожалеет об этом и выражает солидарность гражданам РФ, которых лишают прав человека.
В Евросоюзе отмечают, что такие законы способствуют разжиганию гомофобии, подавлению альтернативного дискурса.
Госдума России приняла законопроект, предусматривающий огромные штрафы за пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений, смены пола, педофилии.
Опубликовано: Светлана Репина
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