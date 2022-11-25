Дженнифер Лопес исчезла из социальных сетей
2022-11-25 01:57
Дженнифер Лопес исчезла из социальных сетей. Все ее фото в Instagram удалены, нет фото профиля и в Твиттере.
Совсем скоро популярному альбому Лопес This Is Me… Then исполняется 20 лет.
Поклонники предположили, что таким способом певица готовит новый анонс, возможно, нового альбома.
Примечательно, что точно так же поступили Бейонсе, Тейлор Свифт и некоторые другие звезды перед объявлением нового релиза или тура.
Опубликовано: Светлана Репина
Путин распорядился увеличить выпуск военной техники
В Мексике найдены останки обезьяны-паука, которыми торговали древние элиты майя
Путин наградил корреспондента WarGonzo Пегова орденом Мужества
На одном из спутников Юпитера может скрываться сверхгорячее море расплавленной породы
Минобороны РФ: удары армии России нарушили переброску резервов ВСУ