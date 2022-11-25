Эксперты рассказали о пользе перепелиных яиц

Обычно мы относимся к перепелиным яйцам несерьезно, берем, если только нет куриных в продаже. И редко кто знает, чем полезны перепелиные яйца.

Вот несколько основных направлений, по которым перепелиные яйца ведут успешную атаку на недуги. Конечно, не стоит их есть одни, не принимая лекарств, но это — существенная поддержка борющемуся с болезнью организму:

у больных холециститом, употребляющих перепелиные яйца, исчезают постоянная горечь во рту и боль в правом подреберье;

при лечении гипертонической болезни, диабета, туберкулеза, малокровия и бронхиальной астмы яйца «назначают» курсом, от 120 до 250 яиц;

рекомендуется употреблять перепелиные яйца и для нормализации обмена веществ и стимуляции кровообращения: детям, в зависимости от возраста, — по 2-6 штук, взрослым — по 4-6 штук ежедневно;

особенно полезны перепелиные яйца людям старшего возраста — у пожилых людей, регулярно употребляющих перепелиные яйца, уже через два месяца проходят боли в суставах, улучшаются слух и зрение;

яйца перепелов обязательно должны присутствовать в рационе беременных женщин — они смягчают токсикоз и облегчают течение беременности;

употребление перепелиных яиц дает прекрасные результаты в лечении гастритов — язвенной болезни желудка и 12-перстной кишки, а также панкреатита;

перепелиные яйца желательно использовать в лечебном питании ослабленных детей и взрослого населения, и в первую очередь в экологически неблагополучных зонах;

перепелиные яйца желательно использовать в лечебном питании ослабленных детей и взрослого населения, и в первую очередь в экологически неблагополучных зонах;

ребенок, съедающий в день два яйца, лучше развивается и редко болеет простудными заболеваниями, обладает хорошим зрением, ему не страшны такие напасти, как рахит и неправильный рост зубов.