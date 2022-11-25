Генштаб ВСУ: Для победы над НАТО в Украине в РФ требуют увеличить армию до 5 млн человек
В армии РФ распространяется документ, в котором упоминается о необходимости участия в ее Вооруженных силах 5 млн солдат для победы над "НАТО на Украине", сообщает "портал Украинская правда".
"В документе указано, что такой войны не было более 80 лет, и что для того, чтобы Россия одержала победу, численность ее армии должна составить около 5 миллионов солдат", — сообщил замначальника главного оперативного управления Генштаба ВСУ генерал Алексей Громов.
Он добавил, что "по мнению некоторых офицеров российских Вооруженных сил, последнее может означать объявление очередной волны мобилизации в России в ближайшее время и введение в стране военного положения".
Генерал Громов пояснил, что документ подготовлен и направлен в Вооруженные силы Главным военно-политическим управлением армии и Минобороны России.
В 2018 году в российской армии создано Главное военно-политическое управление. Его возглавил генерал Андрей Картаполов, занимавший пост заместителя министра обороны России.
Опубликовано: Николай Скира
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