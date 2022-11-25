В Дании показал первые кадры с места повреждения газопровода «Северный поток-1»

Датский телеканал TV2 показал первые подводные фотографии с места повреждения газопровода "Северный поток-2".

По словам эксперта, повреждения "Северного потока-2" к юго-востоку от острова Борнхольм напоминают повреждения, наблюдаемые в исключительной экономической зоне Швеции в "Северном потоке-1".

"Повреждения выглядят одинаково. Имеются деформации на правой стороне трубы. Можно сделать осторожный вывод, что к этому причастна одна и та же структура", - подчеркнул в интервью TV2 Йенс Венцель Кристофферсен, военный аналитик из Копенгагенского университета.

Как сообщает местное телевидение TV2 Bornholm, фотографии повреждения "Северного потока-" в исключительной экономической зоне Дании — первые, которые публично демонстрируются с места взрывов. Команда видеоопреаторов получила разрешение на погружение от Датского морского управления для использования подводного робота.

В конце прошлой недели прокуратура Швеции, которая совместно со спецслужбами САП расследует повреждения газопроводов "Северный поток", заявила, что обнаруженные следы взрывчатых веществ доказывают диверсию.

Швеция была первой страной, которая обследовала участки, где были повреждены газопроводы в исключительной экономической зоне Швеции к северо-востоку от Борнхольма. Отдельное расследование повреждений "Северного потока-2" в датской зоне проводит полиция Копенгагена. Датские власти пока не раскрывают ход расследования.