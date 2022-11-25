Лукашенко исключает использование армии Беларуси на Украине
Глава белорусского государства Александр Лукашенко исключил прямое участие своей армии в войне на Украине.
«Если мы напрямую ввязываемся в этот конфликт с вооруженными силами, с солдатами, мы ничего не вносим, а только усугубляем», — сказал Лукашенко, согласно сообщению агентства «БелТА». Беларусь поддерживает Россию, но ее роль иная.
Необходимо отметить, что в Беларуси создана группировка Союзного государства.
Российские военные проходят сейчас подготовку на полигонах Беларуси.
Опубликовано: Тарас Медведев
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