Суд приговорил чиновника Минобороны РФ к пяти годам тюрьмы

В России прошел суд над высокопоставленного чиновником из Министерства обороны страны.

В Российской Федерации прошло судебное заседание по делу бывшего заместителя главы управления Минобороны по гособоронзаказу Харламова.

Решением суда он был приговорен к пяти годам колонии по обвинению в неоднократном получении взятки.

"Суд приговорил к пяти годам колонии обвиняемого в получении взяток экс-замглавы управления Минобороны по гособоронзаказу Харламова", - пишет ТАСС.