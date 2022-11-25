Суд приговорил чиновника Минобороны РФ к пяти годам тюрьмы
В России прошел суд над высокопоставленного чиновником из Министерства обороны страны.
В Российской Федерации прошло судебное заседание по делу бывшего заместителя главы управления Минобороны по гособоронзаказу Харламова.
Решением суда он был приговорен к пяти годам колонии по обвинению в неоднократном получении взятки.
"Суд приговорил к пяти годам колонии обвиняемого в получении взяток экс-замглавы управления Минобороны по гособоронзаказу Харламова", - пишет ТАСС.
Опубликовано: Николай Скира
-
-
Financial Times: Зеленский попросил у Запада газ и дизельное топливо из-за нехватки электричества на Украине
Как сообщает издание Financial Times, президент Украины Владимир Зеленский обратился к Западу с просьбой предоставить дизельное топливо и природный газ для решения проблем с энергетическим кризисом.Подробнее...
-
Financial Times: Зеленский попросил у Запада газ и дизельное топливо из-за нехватки электричества на Украине
Довлатова призналась, что жалеет знаменитостей, которые уехали из России
Politico: Евросоюз возмущен сверхприбылями США на Украине
В Италии запущен второй по скорости суперкомпьютер в Европе
Зеленский намерен решить судьбу Крыма невоенным путем