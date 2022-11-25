Минобороны РФ сообщило о взятии Бердянска силами морской пехоты

Российские войска высадили десант под Бердянском и взяли этот населенный пункт.

Российское информационное агентство ТАСС со ссылкой на заявление заместителя командующего Военно-морским флотом России Астапова сообщает о взятии Бердянска.

Из заявления следует, что российские войска с помощью морской пехоты Черноморского флота и Каспийской флотилии высадили под Бердянском десант.

Спустя некоторые время, после тяжелых боев, украинские войска были выбиты из города. Населенный пункт теперь находится под контролем российских частей.

"Российские войска благодаря умелым действиям сил флота смогли высадить десант морской пехоты в районе Бердянска и освободить город, сообщил замглавкома ВМФ генерал-лейтенант Виктор Астапов", - пишет ТАСС.