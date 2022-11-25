Рогов сообщил о попытке прорыва и уничтожении 40 диверсантов ВСУ в Запорожской области
2022-11-25 13:35
Член главного совета Запорожской области Владимир Рогов сообщил о попытке прорыва и уничтожении группы украинских диверсантов.
Около 40 военнослужащих из состава диверсионно-разведывательной группы ВСУ было уничтожено в результате попытки прорыва в Пологовском районе Запорожской области, заявил член главного совета администрации региона Владимир Рогов.
"Была попытка сунуться диверсионно-разведывательной группы. Она ликвидирована полностью. Уничтожены пикапы, бронеавтомобили", - сказал он.
Ранее Рогов сообщил о подготовке украинской армией широкомасштабного наступления в Запорожской области, которое начнется во второй половине ноября или начале декабря.
Опубликовано: Максим Алексеев
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