Рогов сообщил о попытке прорыва и уничтожении 40 диверсантов ВСУ в Запорожской области

Член главного совета Запорожской области Владимир Рогов сообщил о попытке прорыва и уничтожении группы украинских диверсантов.

Около 40 военнослужащих из состава диверсионно-разведывательной группы ВСУ было уничтожено в результате попытки прорыва в Пологовском районе Запорожской области, заявил член главного совета администрации региона Владимир Рогов.

"Была попытка сунуться диверсионно-разведывательной группы. Она ликвидирована полностью. Уничтожены пикапы, бронеавтомобили", - сказал он.

Ранее Рогов сообщил о подготовке украинской армией широкомасштабного наступления в Запорожской области, которое начнется во второй половине ноября или начале декабря.