Минобороны РФ: российские военные отразили две атаки ВСУ в районе посёлка Новосёловское

В российском оборонном ведомстве заявили, что служащие ВС РФ отразили две атаки ВСУ близ посёлка Новосёловское на Купянском направлении.

25 ноября заместитель начальника и начальник Управления пресс-службы и информации Министерства обороны РФ Игорь Конашенков в ходе брифинга ведомства заявил, что за прошедшие сутки спецоперации служащие Вооружённых сил Украины предприняли две провальные попытки атаковать позиции российских военных на Купянском участке фронта.

Конашенков уточнил, что в результате отражения российскими артиллеристами двух провальных атак ВСУ в районе посёлка Новосёловское ЛНР были уничтожены до 30 единиц личного состава, 3 боевые машины пехоты и 4 бронеавтомобиля украинской армии.