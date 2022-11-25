Минобороны РФ: российские военные отразили две атаки ВСУ в районе посёлка Новосёловское
В российском оборонном ведомстве заявили, что служащие ВС РФ отразили две атаки ВСУ близ посёлка Новосёловское на Купянском направлении.
25 ноября заместитель начальника и начальник Управления пресс-службы и информации Министерства обороны РФ Игорь Конашенков в ходе брифинга ведомства заявил, что за прошедшие сутки спецоперации служащие Вооружённых сил Украины предприняли две провальные попытки атаковать позиции российских военных на Купянском участке фронта.
Конашенков уточнил, что в результате отражения российскими артиллеристами двух провальных атак ВСУ в районе посёлка Новосёловское ЛНР были уничтожены до 30 единиц личного состава, 3 боевые машины пехоты и 4 бронеавтомобиля украинской армии.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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